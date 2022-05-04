Васильев: если Шашилов будет тренером Мекрюковой, то мне её очень жаль

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на информацию о том, что лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон и её тренером может стать наставник женской сборной России Михаил Шашилов.
Васильев: если Шашилов будет тренером Мекрюковой, то мне её очень жаль
  • РИА Новости

«Шашилов будет её тренером? На самом деле очень жалко девочку. Как бы она не пожалела о своём выборе. Но, может, в её случае всё будет вопреки и она станет звездой», — цитирует Васильева Sport24.

По его словам, переход из лыж в биатлон — это обычная практика и ничего удивительного в этом нет, но не каждый может добиться успеха после смены одного вида спорта на другой.

Мекрюкова продемонстрировала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре (2:52,8). Также она завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира в 2022 году в коньковом спринте.

Ранее Васильев высказался о том, что в сборной России по биатлону можно не назначать главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить