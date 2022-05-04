Васильев: если Шашилов будет тренером Мекрюковой, то мне её очень жаль

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на информацию о том, что лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон и её тренером может стать наставник женской сборной России Михаил Шашилов.

«Шашилов будет её тренером? На самом деле очень жалко девочку. Как бы она не пожалела о своём выборе. Но, может, в её случае всё будет вопреки и она станет звездой», — цитирует Васильева Sport24.

По его словам, переход из лыж в биатлон — это обычная практика и ничего удивительного в этом нет, но не каждый может добиться успеха после смены одного вида спорта на другой.

Мекрюкова продемонстрировала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре (2:52,8). Также она завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира в 2022 году в коньковом спринте.

Ранее Васильев высказался о том, что в сборной России по биатлону можно не назначать главного тренера.