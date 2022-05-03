Васильев считает, что сборная России по биатлону может обойтись без главного тренера

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что в сборной России по биатлону можно не назначать главного тренера.
Васильев считает, что сборная России по биатлону может обойтись без главного тренера
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«Моё мнение: должность главного тренера на сегодняшний день избыточная. Она уже себя полностью исчерпала, поскольку старшие тренеры женской и мужской сборной весь процесс полностью контролируют. Они же и отвечают за свои команды. Считаю, что это справедливо», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

По его мнению, национальной команде необходим генеральный менеджер, который управлял бы административной частью команды.

В сезоне-2021/22 в сборной России по биатлону оставалась вакантной должность главного тренера, чьи функции частично были возложены на старших тренеров мужской и женской команд. В первой данный пост занимал Юрий Каминский, во второй — Михаил Шашилов.

Ранее Васильев заявил, что повышение призовых для участников внутренних соревнований по биатлону в России повысят к ним интерес со стороны спортсменов.

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