Sport24: Лыжница Мекрюкова перешла в биатлон
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Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, 21-летняя лыжница будет тренироваться в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
Российская спортсменка продемонстрировала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре (2:52,8). Также она завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира в 2022 году в коньковом спринте.
Ранее Шашилов сообщил о своём намерении продолжить работу с национальной командой.