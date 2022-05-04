Sport24: Лыжница Мекрюкова перешла в биатлон

Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, 21-летняя лыжница будет тренироваться в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Российская спортсменка продемонстрировала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре (2:52,8). Также она завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира в 2022 году в коньковом спринте.

Ранее Шашилов сообщил о своём намерении продолжить работу с национальной командой.