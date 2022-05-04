«Чемпионат»: «Зенит» интересуется вратарями Лантратовым, Адамовым и Ломаевым

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Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» приняло решение приобрести летом нового голкипера.
«Чемпионат»: «Зенит» интересуется вратарями Лантратовым, Адамовым и Ломаевым
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

В клубе сомневаются по поводу продления контрактов с нынешними вратарями команды Михаилом Кержаковым и Станиславом Крицюком, соглашения которых истекают по окончании сезона, сообщает «Чемпионат»

Причём в контракте Крицюка есть опция для автоматической пролонгации на год, но он не выполнил для неё все условия.

В итоге на вратарскую позицию «Зенит» рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Причём Ланратову сине-бело-голубые хотят сделать предложение уже в ближайшее время, так как в его контракте с подмосковным клубом есть пункт, позволяющий уйти летом.

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин выразил надежду, что команда сможет выиграть чемпионат России десять раз подряд.

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