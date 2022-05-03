Сутормин надеется, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России десять раз подряд

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какую поставил перед собой цель после продления контракта с командой из Санкт-Петербурга. 
Сутормин надеется, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России десять раз подряд
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Будем делать всё, чтобы и вторая, и даже третья звезда появились на гербе. Надеюсь, через три года вы меня снова спросите про гегемонию, как у «Баварии», а я вам отвечу, что мы чувствуем себя так же уверенно и нам по зубам выиграть десять титулов подряд», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что очень важно продолжать радовать болельщиков красивой игрой.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Клуб из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака в четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

28-летний Сутормин продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он выиграл три чемпионства подряд.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что готов прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

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