Александр Тихонов рассказал о своей ненависти к российскому футболу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что не видит проблемы в решении УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на сезон-2022/23.

«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков — и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они всё равно ничего не умеют», — цитирует Тихонова Metaratings.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.