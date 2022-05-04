Александр Тихонов рассказал о своей ненависти к российскому футболу
- РИА Новости
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«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол. УЕФА отстранил нас от еврокубков — и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они всё равно ничего не умеют», — цитирует Тихонова Metaratings.
2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.