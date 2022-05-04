Карраскаль: мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА выкупил меня у «Ривер Плейт»

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выразил желание остаться в московском клубе после окончания арендного соглашения.
Карраскаль: мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА выкупил меня у «Ривер Плейт»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Цель — остаться здесь надолго. Но всё зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня», — цитирует Карраскаля Sport24.

ЦСКА арендовал колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. Согласно контракту, армейцы обязаны выкупить игрока, если тот сыграет семь матчей за команду. Хавбек провёл 11 игр в составе красно-синих, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболист ЦСКА Хесус Медина рассказал, как отличает главного тренера команды Алексея Березуцкого от его брата и ассистента Василия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить