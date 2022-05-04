Карраскаль: мне бы очень хотелось, чтобы ЦСКА выкупил меня у «Ривер Плейт»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выразил желание остаться в московском клубе после окончания арендного соглашения.

«Цель — остаться здесь надолго. Но всё зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня», — цитирует Карраскаля Sport24.

ЦСКА арендовал колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. Согласно контракту, армейцы обязаны выкупить игрока, если тот сыграет семь матчей за команду. Хавбек провёл 11 игр в составе красно-синих, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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