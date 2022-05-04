Футболист ЦСКА Медина рассказал, как отличает братьев Березуцких

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина признался, что иногда путает главного тренера команды Алексея Березуцкого с его братом и ассистентом Василием.

«Иногда путаю (смеётся). Я могу различить по часам: если у одного они есть, то я понимаю, кто где. Когда они оба без часов, мне становится тяжело», — цитирует Медину «Матч ТВ».

По его словам, также ему удаётся отличить специалистов во время самого матча, так как Алексей не так часто поддаётся эмоциям, в отличие от Василия.

«Он вдумчивый, можно сказать, мыслитель. Когда они вдвоём, получается некий баланс. Они дополняют друг друга», — добавил Медина.

Под руководством Алексея Березуцкого ЦСКА после 27 туров чемпионата России по футболу занимает четвёртое место, набрав 47 очков.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о выкупе контракта турецкого нападающего Юсуфа Языджи, арендованного у «Лилля».