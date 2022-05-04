Гол Малкина в овертайме принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Малкина в овертайме принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей, хотя по ходу игры «Рейнджерс» вёл 2:0.

В составе хозяев отличились Адам Фокс, Эндрю Копп и Крис Крайдер. «Пингвинз» в основное время ответили дублем Джейка Гюнцеля и голом Брайана Раста, а победную для «Питтсбурга» шайбу на 106-й минуте, в овертайме, забросил Евгений Малкин.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 79 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Питтсбург» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующая игра между командами состоится 6 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Кузнецова и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталл» повести в серии с «Флоридой Пантерз».

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