Судья Матюнин подал жалобу в РФС на Хачатурянца
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«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — цитирует Матюнина «Чемпионат».
Напомним, в матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судейских бригад в матчах РПЛ.