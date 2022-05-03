Судья Матюнин подал жалобу в РФС на Хачатурянца

Арбитр Алексей Матюнин сообщил, что подал жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — цитирует Матюнина «Чемпионат».

Напомним, в матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) глава РПЛ назвал судейство игры «безобразием», после того как 40-летний арбитр ошибочно удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штрафы за критику работы судейских бригад в матчах РПЛ.