Витория рассказал о трудностях на своём карьерном пути

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о своём карьерном пути.

«Как я прошёл такой карьерный путь от низших дивизионов до серьёзных клубов? Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня», — цитирует Виторию Marca.

По его словам, когда работаешь в любительском футболе, нужно записывать игровые моменты в компьютер и подготавливать видео с анализом.

«Преодолевая трудности, ты совершенствуешься как игрок и как тренер. Никто не рождается полностью готовым к какой-то деятельности. Горжусь всем карьерным путём, который я прошёл», — добавил Витория.

Напомним, 52-летний тренер возглавлял московскую команду с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством клуб вышел с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. Последнюю игру наставник провёл в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), в матче с «Сочи» (0:3).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился мнением о работе с экс-тренером команды Руем Виторией.