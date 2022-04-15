Мелкадзе считает, что Витория смог бы привести «Спартак» к чемпионству

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе поделился мнением о работе с экс-тренером команды Руем Виторией.

«Очень хорошие и приятные. Руй тоже вписал своё имя в историю «Спартака». Понятно, что в чемпионате дела шли не лучшим образом. Зато в еврокубках мы проявили себя очень хорошо», — цитирует Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

При этом он признался, что у него нет объяснений, что у Витории не получилось в команде.

«Мог ли он добиться результата, если бы дали время? Думаю, что да. Чемпионство? Почему нет? Любой человек потенциально способен привести «Спартак» к чемпионству. Каррера это доказал. Считаю, и Руй был на это способен», — добавил форвард.

Мелкадзе перешёл из «Спартака» в «Сочи» минувшей зимой.

Португальский специалист возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые с первого места вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее вратарь «Спартака» рассказал о разговоре владельца клуба Леонида Федуна с командой по поводу будущего.