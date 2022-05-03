Плющев отреагировал на слова Валльмарка о нежелании играть в России

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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о словах экс-нападающего ЦСКА Лукаса Валльмарка о нежелании оставаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Плющев отреагировал на слова Валльмарка о нежелании играть в России
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Когда здесь им платят деньги, у них всё хорошо. Но, когда они пересекают границу, сразу начинают придумывать и выдумывать. Они отрабатывают то, что им сказали делать там. Это они и делают», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Хоккеист из Швеции, который расторг контракт с ЦСКА, заявил, что никогда не вернётся в КХЛ.  

Ранее генеральный менеджер сборной Финляндии по хоккею Йере Лехтинен заявил, что хоккеистам, которые будут выступать за российские клубы в следующем сезоне, запретят играть за национальную сборную.

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