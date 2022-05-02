Финские хоккеисты из КХЛ не смогут в следующем сезоне играть за национальную команду

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Генеральный менеджер сборной Финляндии по хоккею Йере Лехтинен заявил, что хоккеистам, которые будут выступать за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне, запретят играть за национальную сборную.
Финские хоккеисты из КХЛ не смогут в следующем сезоне играть за национальную команду
  • AP

«Позиция Финского хоккейного союза заключается в том, что игроки, которые будут выступать в России в следующем сезоне, не смогут играть за национальную сборную», — приводит слова Лехтинена официальный сайт сборной Финляндии.

Он также добавил, что нападающий Миро Аалтонен, заключивший с «Автомобилистом» контракт на сезон-2022/23, работает над расторжением соглашения.

Клуб из Екатеринбурга занял девятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не прошёл в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об исключении страны из состава участников Евротура.

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