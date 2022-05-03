Павлюченко — о чемпионстве «Зенита»: команда просто выше всех остальных на голову

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что «Зенит» — самая сильная команда в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Павлюченко — о чемпионстве «Зенита»: команда просто выше всех остальных на голову
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее. В их составе много сильных футболистов», — цитирует Павлюченко РБК.

Он также отметил, что «Динамо» по ходу сезона хорошо смотрелось и столичная команда могла побороться за чемпионство. Однако из-за нехватки опыта не смогла составить реальную конкуренцию «Зениту».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Клуб из Санкт-Петербурга стал восьмикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака в четвёртый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ.

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России десять раз подряд.

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