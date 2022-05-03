Metaratings: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным после первых сборов
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Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов, сообщает Metaratings.
Действующее соглашение с Кокориным завершится в июне 2024 года.
31-летний форвард в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» семь раз, сыграв в общей сложности 130 минут. Он выступает за клуб с января 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Наполи», Кокорин сыграл впервые с 10 января.