Metaratings: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным после первых сборов

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Руководство «Фиорентины» намерено расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным по окончании сезона-2021/22.
Metaratings: «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным после первых сборов
  • globallookpress.com
  • © Spada/LaPresse

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов, сообщает Metaratings.

Действующее соглашение с Кокориным завершится в июне 2024 года.

31-летний форвард в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» семь раз, сыграв в общей сложности 130 минут. Он выступает за клуб с января 2021 года. 

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Наполи», Кокорин сыграл впервые с 10 января.

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