Французские клубы не стали разрывать контракты с российскими бадминтонистами

Короткая ссылка
Призёр чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова сообщила, что Франция является единственной страной, чьи клубы не разорвали контракты с российскими бадминтонистами после обострения ситуации на Украине.
Французские клубы не стали разрывать контракты с российскими бадминтонистами
  • Gettyimages.ru
  • © Supachai Bunsan / EyeEm

«Единственная страна, которая принимает российских спортсменов, — это Франция. Но самая авторитетная лига сейчас, я считаю, — это датская, а французские и швейцарские лиги считаются самыми богатыми. Престижным считается играть и в Бундеслиге, которая немного уступает финансово французам и швейцарцам», — цитирует Морозову ТАСС.

Она также отметила, что если спортсмен хочет играть за рубежом, то сам пишет письма в разные клубы или узнаёт через своих знакомых о наличии вакантных мест.

«Если есть вакансии и условия устраивают, начинаются переговоры. Спортсмен также просит разрешение у своей федерации, чтобы играть за клуб. И если федерация идёт навстречу, то тогда вопрос практически решён», — заключила Морозова.

В чемпионате Франции принимают участие три российские бадминтонистки.

Руководство Всемирной федерации бадминтона (BWF) приняло решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине. Также были отменены все турниры на территории России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить