Французские клубы не стали разрывать контракты с российскими бадминтонистами
- Gettyimages.ru
- © Supachai Bunsan / EyeEm
«Единственная страна, которая принимает российских спортсменов, — это Франция. Но самая авторитетная лига сейчас, я считаю, — это датская, а французские и швейцарские лиги считаются самыми богатыми. Престижным считается играть и в Бундеслиге, которая немного уступает финансово французам и швейцарцам», — цитирует Морозову ТАСС.
Она также отметила, что если спортсмен хочет играть за рубежом, то сам пишет письма в разные клубы или узнаёт через своих знакомых о наличии вакантных мест.
«Если есть вакансии и условия устраивают, начинаются переговоры. Спортсмен также просит разрешение у своей федерации, чтобы играть за клуб. И если федерация идёт навстречу, то тогда вопрос практически решён», — заключила Морозова.
В чемпионате Франции принимают участие три российские бадминтонистки.
Руководство Всемирной федерации бадминтона (BWF) приняло решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине. Также были отменены все турниры на территории России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в Федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае.