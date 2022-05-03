Французские клубы не стали разрывать контракты с российскими бадминтонистами

Призёр чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова сообщила, что Франция является единственной страной, чьи клубы не разорвали контракты с российскими бадминтонистами после обострения ситуации на Украине.

«Единственная страна, которая принимает российских спортсменов, — это Франция. Но самая авторитетная лига сейчас, я считаю, — это датская, а французские и швейцарские лиги считаются самыми богатыми. Престижным считается играть и в Бундеслиге, которая немного уступает финансово французам и швейцарцам», — цитирует Морозову ТАСС.

Она также отметила, что если спортсмен хочет играть за рубежом, то сам пишет письма в разные клубы или узнаёт через своих знакомых о наличии вакантных мест.

«Если есть вакансии и условия устраивают, начинаются переговоры. Спортсмен также просит разрешение у своей федерации, чтобы играть за клуб. И если федерация идёт навстречу, то тогда вопрос практически решён», — заключила Морозова.

В чемпионате Франции принимают участие три российские бадминтонистки.

Руководство Всемирной федерации бадминтона (BWF) приняло решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине. Также были отменены все турниры на территории России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае.