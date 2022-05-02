В Федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае

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Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов сообщил, что в мае специальный орган Всемирной федерации бадминтона (BWF) примет решение по апелляции российских спортсменов.
В Федерации бадминтона России ожидают решения по апелляции на отстранение в мае
  • РИА Новости

«Решение по нашей апелляции, я думаю, будет вынесено в мае. Мы изложили в апелляции свою позицию, предварительно посоветовавшись с адвокатами. Ждём окончательного решения, после чего с нашей стороны могут быть предприняты какие-то другие действия», — приводит слова Антропова ТАСС.

Он добавил, что НФБР считает отстранение спортсменов неправомочным, а запрет выступать по национальному признаку напоминает средневековье.

«Насколько я знаю, подавляющее число людей из мира бадминтона не поддерживают решение о нашем отстранении», — заключил Антропов.

Руководство BWF приняло решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине. Также были отменены все турниры на территории России и Белоруссии.

Ранее бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексей Сорокин заявил, что УЕФА не пойдёт на ужесточение санкций против России.

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