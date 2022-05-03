Сутормин назвал разгром «Спартака» одним из ключевых моментов чемпионского сезона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал крупную победу над «Спартаком» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) одним из ключевых моментов чемпионского сезона.

«Их было несколько. Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол. 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, «Зенит» обладает хорошей чертой — умением побеждать в важных матчах. Он напомнил, что последнее поражение от прямого конкурента у «Зенита» было от «Локомотива» в сентябре 2019 года.

«Но и тогда мы стали чемпионами. Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за чемпионство», — добавил Сутормин.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Сутормин три раза с «Зенитом» становился чемпионом России.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что готов прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.