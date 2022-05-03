Проигравшая Virtus.Pro команда Mind Games вышла на мейджор по Dota 2 в Стокгольме

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Киберспортивная команда Mind Games одержала победу над CIS Rejects в матче за выход на престижный турнир по Dota 2 — ESL One Stockholm Major 2022.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что Mind Games уступили в финале верхней сетки отборочного турнира российской команде Virtus.Pro, но прошли дальше из-за дисквалификации и аннулирования результатов соперника.

Напомним, Virtus.Pro отстранили после того, как игрок команды Иван Москаленко нарисовал на мини-карте букву Z во время паузы в матче с Mind Games.

Ранее сообщалось, что в Virtus.Pro приняли решение расторгнуть контракт с Москаленко, нарисовавшим букву Z.

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