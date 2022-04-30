В Virtus.Pro приняли решение расторгнуть контракт с Москаленко, нарисовавшим букву Z

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Российская киберспортивная команда Virtus.Pro расторгла контракт с Иваном Pure Москаленко.
В Virtus.Pro приняли решение расторгнуть контракт с Москаленко, нарисовавшим букву Z
  • Gettyimages.ru
  • © BJI / Blue Jean Images

Как сообщается в Telegram-канале команды, киберспортивная организация решила расторгнуть контракт с игроком после случая, произошедшего в матче против Mind Games в рамках плей-офф Dota Pro Circuit 2022.

Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры с Mind Games. В итоге результаты российской команды аннулировали, а её место в финале верхней сетки теперь займёт Mind Games.

После окончания встречи киберспортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что случайно нарисовал символ и не хотел никого оскорбить.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на отстранение российской киберспортивной команды Virtus.Pro с турнира Dota Pro Circuit 2022.

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