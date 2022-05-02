Голкипер «Уфы» Беленов выбыл на длительный срок из-за травмы
- РИА Новости
«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», — цитирует Газизова ТАСС.
Беленов получил травму на 15-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Химками». Его унесли с поля на носилках, после того как на нём нарушил правила защитник подмосковного клуба Эльмир Набиуллин, который в итоге был удалён.
Ранее Газизов заявил, что в финансовом плане у «Уфы» всё нормально.