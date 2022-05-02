Португалия заменит Россию на женском Евро-2022 

Короткая ссылка
Сборная Португалии выступит вместо команды России на чемпионате Европы по футболу среди женщин в 2022 году.
Португалия заменит Россию на женском Евро-2022 
  • AP

Об этом сообщается на сайте УЕФА. Россиянки должны были выступить в группе C, в итоге вместо них сыграют представительницы Португалии, которые крупно уступили отечественным футболисткам в стыках. 

Соревнования пройдут с 6 по 31 июля в Англии.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от международного сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить