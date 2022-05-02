Португалия заменит Россию на женском Евро-2022 

Сборная Португалии выступит вместо команды России на чемпионате Европы по футболу среди женщин в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте УЕФА. Россиянки должны были выступить в группе C, в итоге вместо них сыграют представительницы Португалии, которые крупно уступили отечественным футболисткам в стыках.

Соревнования пройдут с 6 по 31 июля в Англии.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от международного сезона-2022/23.