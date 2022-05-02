«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры

Тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» не выявили победителя в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:2.

Сперва в составе гостей отличились Кирилл Гоцук (18') и Николай Калинский (30'). Хозяева ответили голами Сергея Ткачёва (45 + 1') и Евгения Луценко (71').

Причём туляки ещё могли забить на 66-й минуте, но пенальти не реализовал Джордже Деспотович.

«Нижний» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (22) находится на последней 16-й позиции.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.