«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры

Короткая ссылка
Тульский «Арсенал» и «Нижний Новгород» не выявили победителя в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ, хотя уступал 0:2 по ходу игры
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:2.

Сперва в составе гостей отличились Кирилл Гоцук (18') и Николай Калинский (30'). Хозяева ответили голами Сергея Ткачёва (45 + 1') и Евгения Луценко (71').

Причём туляки ещё могли забить на 66-й минуте, но пенальти не реализовал Джордже Деспотович.

«Нижний» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (22) находится на последней 16-й позиции.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить