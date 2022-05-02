Радимов: любому петербуржцу было бы приятно, если бы «Зенит» отправил «Спартак» в стыки

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном попадании московского «Спартака» в стыки после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с основной командой петербургского клуба.

«Я думаю, что это было бы приятно любому петербуржцу и болельщику «Зенита». Однако «Зенит» не отправит «Спартак» в стыки, потому что они одержали победу над «Крыльями Советов» и практически решили свою проблему. Думаю, «Спартак» в стыках мы не увидим», — цитирует Радимова «Чемпионат».

При этом он уверен, что сине-бело-голубые будут играть в принципиальном матче основным составом и на победу, несмотря на уже гарантированное чемпионство.

Встреча состоится 15 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном попадании красно-белых в зону стыковых матчей по итогам сезона.