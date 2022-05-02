Дзюба признался, что ему обидно получать мало игрового времени

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём игровом времени после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

После игры форвард ответил в соцсетях на комментарий болельщицы, которая выразила мнение, что Дзюбу несправедливо держали на скамейке запасных большую часть встречи.

«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», — ответил Дзюба.

Нападающий вышел на поле на 82-й минуте матча. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюба в последнее время не держит удар.