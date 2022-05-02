Дзюба признался, что ему обидно получать мало игрового времени
- globallookpress.com
После игры форвард ответил в соцсетях на комментарий болельщицы, которая выразила мнение, что Дзюбу несправедливо держали на скамейке запасных большую часть встречи.
«Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно», — ответил Дзюба.
Нападающий вышел на поле на 82-й минуте матча. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюба в последнее время не держит удар.