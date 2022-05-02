Губерниев: Дзюба в последнее время не держит удар

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы об игровом времени в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Губерниев: Дзюба в последнее время не держит удар
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«На обиженных воду возят. Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь ещё на тренера обиделся», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Дзюбе надо лучше играть в футбол, а не заниматься склоками. А при выходе на замену приносить максимальную пользу команде.

«Видите, его Сергеев из состава вытесняет, поэтому он может обижаться на кого угодно, но в первую очередь Артёму обижаться стоит на себя», — заключил Губерниев.

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес комментатора Константина Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции между нападающими Артёмом Дзюбой и Иваном Сергеевым в санкт-петербургском «Зените».

 

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