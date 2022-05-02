Авербух предложил формат соревнований с Китаем в рамках отдельного турнира

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает интересными соревнования между командами России и Китая в рамках отдельного турнира.
Авербух предложил формат соревнований с Китаем в рамках отдельного турнира
  • РИА Новости

«Часто звучит слово «альтернатива», но я не до конца понимаю, что в него вкладывается. Мы можем проводить турниров очень много, и мы действительно с точки зрения организации проводим турниры лучше. Важна «начинка»: кто выступает на этом турнире. Вот и всё», — цитирует Авербуха Sport24.

По его мнению, на турниры не смогут приехать сильнейшие фигуристы, и тогда теряется смысл проведения, так как в России уже есть чемпионат, который прекрасно организован.

«Возможно, имеет смысл провести матч Россия — Китай и посоревноваться здесь в рамках отдельного турнира, потому что в Китае сильное фигурное катание. В этом я вижу логику. Но я не думаю, что это может быть заменой», — заключил Авербух.

Напомним, совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России. 

Ранее Авербух сообщил о будущем «Ледникового периода».

 

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