Авербух предложил формат соревнований с Китаем в рамках отдельного турнира

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает интересными соревнования между командами России и Китая в рамках отдельного турнира.

«Часто звучит слово «альтернатива», но я не до конца понимаю, что в него вкладывается. Мы можем проводить турниров очень много, и мы действительно с точки зрения организации проводим турниры лучше. Важна «начинка»: кто выступает на этом турнире. Вот и всё», — цитирует Авербуха Sport24.

По его мнению, на турниры не смогут приехать сильнейшие фигуристы, и тогда теряется смысл проведения, так как в России уже есть чемпионат, который прекрасно организован.

«Возможно, имеет смысл провести матч Россия — Китай и посоревноваться здесь в рамках отдельного турнира, потому что в Китае сильное фигурное катание. В этом я вижу логику. Но я не думаю, что это может быть заменой», — заключил Авербух.

Напомним, совет ISU принял решение не проводить этап серии Гран-при сезона-2022/23 в России.

Ранее Авербух сообщил о будущем «Ледникового периода».