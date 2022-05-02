Авербух рассказал о будущем «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждём. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников», — цитирует Авербуха Sport24.
Он добавил, что хочет продолжения шоу и это важно для многих фигуристов, поскольку впереди непростой сезон.
«Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — заключил Авербух.
Напомним, что телевизионный проект транслировался с перерывами с 2007 года на Первом канале. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова оценила возможность участия в «Ледниковом периоде».