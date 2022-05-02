Авербух рассказал о будущем «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, будет ли в сезоне-2022/23 продолжение телепроекта «Ледниковый период».

«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждём. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников», — цитирует Авербуха Sport24.

Он добавил, что хочет продолжения шоу и это важно для многих фигуристов, поскольку впереди непростой сезон.

«Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — заключил Авербух.

Напомним, что телевизионный проект транслировался с перерывами с 2007 года на Первом канале. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова оценила возможность участия в «Ледниковом периоде».