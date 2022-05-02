Колосков назвал одно условие, при котором Сёмин может прервать гегемонию «Зенита»

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова известного тренера Юрия Сёмина о том, что прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ способен только он.
Колосков назвал одно условие, при котором Сёмин может прервать гегемонию «Зенита»
  • РИА Новости

«Юрий Павлович серьёзный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если только он возглавит мадридский «Реал» или же «Манчестер Сити», то да, это будет возможно, никак иначе», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Он также объяснил, почему «Зениту» сложно противостоять в РПЛ.

«Если вы хотите бросить им вызов, в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените». Отношусь к Сёмину с большим уважением, но не думаю, что у него это получится», — добавил Колосков.

Ранее Сёмин заявил, что судьи меньше всего ошибались в пользу «Зенита».

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