Петржела не верит, что «Спартак» сможет опередить «Зенит» в следующем сезоне

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова о том, что столичный клуб в следующем сезоне может прекратить доминирование «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Любая команда может выиграть чемпионат. Но я всё равно не верю, что «Спартак» может опередить «Зенит». Пока в «Зените» есть бразильцы, они будут выигрывать. Может, ещё несколько чемпионатов подряд», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезон-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Литвинов не исключил, что столичный клуб сможет прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2022/23.