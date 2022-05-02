Тухель объяснил, почему не стал выпускать Лукаку в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему оставил в запасе нападающего Ромелу Лукаку в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

«Мы заменили Жоржиньо в перерыве. У нас всего три замены», — цитирует Тухеля Football London.

Он также отметил, что матч с «Эвертоном» был похож на игру с «Вест Хэмом», но тогда «Челси» сыграл без серьёзных ошибок.

«Ключевой момент для меня — сыграть «на ноль». Этот матч отличался от того, что был с «Манчестер Юнайтед». Если вы вселяете в соперника веру, будучи в такой атмосфере, то испытываете проблемы», — заключил Тухель.

«Челси» в гостевом матче уступил «Эвертону» (0:1). Единственный гол на 47-й минуте забил бразилец Ришарлисон.

«Челси» после 34 туров занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 66 очков.

Ранее сообщалось, что Тухель не планирует покидать «Челси».