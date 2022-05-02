Тухель объяснил, почему не стал выпускать Лукаку в матче с «Эвертоном»

Короткая ссылка
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему оставил в запасе нападающего Ромелу Лукаку в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».
Тухель объяснил, почему не стал выпускать Лукаку в матче с «Эвертоном»
  • AP

«Мы заменили Жоржиньо в перерыве. У нас всего три замены», — цитирует Тухеля Football London.

Он также отметил, что матч с «Эвертоном» был похож на игру с «Вест Хэмом», но тогда «Челси» сыграл без серьёзных ошибок.

«Ключевой момент для меня — сыграть «на ноль». Этот матч отличался от того, что был с «Манчестер Юнайтед». Если вы вселяете в соперника веру, будучи в такой атмосфере, то испытываете проблемы», — заключил Тухель.

«Челси» в гостевом матче уступил «Эвертону» (0:1). Единственный гол на 47-й минуте забил бразилец Ришарлисон.

«Челси» после 34 туров занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 66 очков.

Ранее сообщалось, что Тухель не планирует покидать «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить