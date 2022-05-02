Тарханов считает, что у ЦСКА наметился спад из-за блёклой игры легионеров

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал поражения армейской команды в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».

«У ЦСКА сейчас явный спад, даже сам Березуцкий вчера это признал, а также сказал, что «Ахмат» был намного сильнее. Честно, сложно сказать, почему команда так просела. Нужно быть внутри клуба, чтобы детально ответить на этот вопрос», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

По его мнению, легионеры ЦСКА потухли и перестали показывать яркую игру.

«В обороне команда также допускает ошибки, вопросов много», — заключил он.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Московское «Динамо» (52 очка) идёт на второй позиции. На третьем месте располагается «Сочи» (49). «Зенит» (61) досрочно стал чемпионом России. Командам осталось провести по три матча.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «Ахмат» абсолютно заслуженно обыграл ЦСКА.