Тарханов считает, что у ЦСКА наметился спад из-за блёклой игры легионеров

Короткая ссылка
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал поражения армейской команды в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
Тарханов считает, что у ЦСКА наметился спад из-за блёклой игры легионеров
  • globallookpress.com

«У ЦСКА сейчас явный спад, даже сам Березуцкий вчера это признал, а также сказал, что «Ахмат» был намного сильнее. Честно, сложно сказать, почему команда так просела. Нужно быть внутри клуба, чтобы детально ответить на этот вопрос», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

По его мнению, легионеры ЦСКА потухли и перестали показывать яркую игру.

«В обороне команда также допускает ошибки, вопросов много», — заключил он.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Московское «Динамо» (52 очка) идёт на второй позиции. На третьем месте располагается «Сочи» (49). «Зенит» (61) досрочно стал чемпионом России. Командам осталось провести по три матча.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что «Ахмат» абсолютно заслуженно обыграл ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить