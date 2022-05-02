Газзаев: «Ахмат» абсолютно заслуженно обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре армейской команды в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата».

«Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. Поражение армейцев заслуженное, «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

По его мнению, ЦСКА не показал ни результата, ни игры. Он подчеркнул, что матч 28-го тура с «Сочи» является определяющим в борьбе за призовые места.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Московское «Динамо» (52 очка) занимает второе место. На третьей позиции идёт «Сочи» (49). «Зенит» (61) досрочно стал чемпионом России. Командам осталось провести по три матча.

Ранее пресс-служба ЦСКА показала рассечение на ноге Игоря Акинфеева после матча с «Ахматом».