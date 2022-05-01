Пресс-служба ЦСКА показала рассечение на ноге Акинфеева после матча с «Ахматом»

Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл московский ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голкипер московской команды Игорь Акинфеев в компенсированное время получил повреждение после столкновения с Мохамедом Конате.

«Нога капитана после столкновения с Конате. Выглядит жутко. Ждём результатов обследования», — написала пресс-служба, выложив фото травмированной ноги.

ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Ахмат» — на восьмой позиции (35 очков).

Ранее Михаил Грушевский прокомментировал поражение ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ от грозненского «Ахмата».