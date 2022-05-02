Бышовец: это не последнее чемпионство «Зенита» в его нынешнем виде

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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о четвёртой подряд победе петербургской команды в чемпионате России по футболу.
Бышовец: это не последнее чемпионство «Зенита» в его нынешнем виде
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«Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств. Думаю, это ещё не последнее чемпионство команды в её нынешнем виде», — цитирует Бышовца «Известия».

По его мнению, «Зенит» вновь был убедительнее всех на внутренней арене. Команда из Санкт-Петербурга очень ровно прошла чемпионат по дистанции и заслуженно победила.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причины чемпионства «Зенита».

 

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