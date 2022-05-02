Литвинов: «Спартак» обязан исправить турнирное положение и выиграть Кубок России

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов считает, что столичная команда обязательно должна одержать победу в Кубке России по футболу сезона-2021/22.
Литвинов: «Спартак» обязан исправить турнирное положение и выиграть Кубок России
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  • © Stupnikov Alexander

«Думаю, что даже не надо как-то находить в себе силы. У каждого есть причина работать на 110—120%. Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят», — цитирует 20-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».

Литвинов подчеркнул, что его не тревожит отсутствие в матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом» в Екатеринбурге Самуэля Жиго, Георгия Джикии и Кристофера Мартинса.

«В команде у нас не один человек, а 22—25. Все готовы играть и выкладываться полностью. Думаю, это не станет проблемой», — заключил он.

Игра «Урал» — «Спартак» пройдёт 7 мая. Матч начнётся в 14:00 мск.

Красно-белые в полуфинале Кубка России примут на своём поле красноярский «Енисей» 12 мая. Время начало игры пока не определено.

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