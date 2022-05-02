Орлов рассказал о влиянии капитана «Вашингтона» Овечкина на одноклубников 

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о сильных качествах капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Очевидно, что он наш лучший бомбардир в лиге, а голы важны. Вы видели, что в последних трех играх мы мало забивали. Конечно, он нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир, нам нужны все», — цитирует российского защитника пресс-служба НХЛ.

По его словам, «Вашингтон» готов дать настоящий бой в плей-офф НХЛ.

«Все здоровы прямо сейчас, и это хорошо», — добавил он.

Овечкин получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Позже главный тренер «Вашингтона» выразил надежду, что российский форвард успеет восстановиться к старту плей-офф.

«Кэпиталз» в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции встретится с «Флорида Пантерз». Игра пройдёт 4 мая.

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