Панарин считает, что «Рейнджерс» сможет пройти «Питтсбург» в первом раунде плей-офф НХЛ
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«Я думаю, нам нужно сыграть так, как мы делали это весь год. Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции. Например, ты сильно нервничаешь, бывают ошибки и всё такое. Я думаю, что победители могут контролировать эмоции и делать всё, что они делали до этого», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.
Панарин считает, что «Рейнджерс» сможет пройти «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
«У нас хорошая команда, все поддерживают друг друга. Сейчас все чувствуют себя хорошо. То, что у «Пингвинз» больше опыта в плей-офф, не играет роли», — заключил российский форвард.
Первый матч серии до четырёх побед пройдёт в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Панарин успеет восстановиться к старту плей-офф НХЛ.