Панарин считает, что «Рейнджерс» сможет пройти «Питтсбург» в первом раунде плей-офф НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от старта в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Я думаю, нам нужно сыграть так, как мы делали это весь год. Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции. Например, ты сильно нервничаешь, бывают ошибки и всё такое. Я думаю, что победители могут контролировать эмоции и делать всё, что они делали до этого», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Панарин считает, что «Рейнджерс» сможет пройти «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«У нас хорошая команда, все поддерживают друг друга. Сейчас все чувствуют себя хорошо. То, что у «Пингвинз» больше опыта в плей-офф, не играет роли», — заключил российский форвард.

Первый матч серии до четырёх побед пройдёт в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Панарин успеет восстановиться к старту плей-офф НХЛ.