Панарин успеет восстановиться к старту плей-офф НХЛ
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30-летний нападающий восстановился от травмы и принял участие в тренировке команды 1 мая, сообщает пресс-служба НХЛ.
Панарин из-за повреждения пропустил две последние игры регулярного чемпионата.
Российский форвард стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в регулярном сезоне. На его счету 96 очков (22 гола + 74 результативные передачи).
Синерубашечники в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции встретятся с «Питтсбург Пингвинз». Первый матч серии до четырёх побед пройдёт в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.