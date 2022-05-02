Панарин успеет восстановиться к старту плей-офф НХЛ

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин будет готов сыграть в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин успеет восстановиться к старту плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Jessie Alcheh

30-летний нападающий восстановился от травмы и принял участие в тренировке команды 1 мая, сообщает пресс-служба НХЛ.

Панарин из-за повреждения пропустил две последние игры регулярного чемпионата.

Российский форвард стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в регулярном сезоне. На его счету 96 очков (22 гола + 74 результативные передачи).

Синерубашечники в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции встретятся с «Питтсбург Пингвинз». Первый матч серии до четырёх побед пройдёт в ночь с 3 на 4 мая в Нью-Йорке.

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