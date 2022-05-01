В «Химках» уверены, что обыграют «Спартак» в матче РПЛ
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«Обыграем ли «Спартак»? Стопроцентно», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
«Химки» сыграют со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ. Встреча пройдёт в Химках 21 мая. Начало — в 17:00 мск.
В матче 27-го тура чемпионата России «Химки» на своём после вничью сыграли с «Уфой». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. Таким образом, подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
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