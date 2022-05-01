Беленов рассказал о своём состоянии после столкновения с Набиуллиным

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём состоянии после столкновения с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — цитирует Беленова «Спорт-Экспресс».

После столкновения вратарь в слезах покинул поле, а судья удалил Набиуллина, обратившись к VAR.

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.