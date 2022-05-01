Беленов рассказал о своём состоянии после столкновения с Набиуллиным
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«Как здоровье? Не особо. Понял ли, почему Набиуллин так резко влетел? Спросите у него», — цитирует Беленова «Спорт-Экспресс».
После столкновения вратарь в слезах покинул поле, а судья удалил Набиуллина, обратившись к VAR.
Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.
Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.