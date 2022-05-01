Ловрен: сожалею, что я не смог помочь «Зениту» во второй части сезона

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России в сезоне-2021/22.

«Мы снова чемпионы! Несмотря на множество проблем, мы показывали класс на протяжении всего чемпионата. Сожалею, что я не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы», — написал Ловрен в Instagram*.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее Алексей Мишин рассказал об ощущениях во время матчей «Зенита» на стадионе «Газпром Арена».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.