Терюшков заявил, что Левников должен судить в США, потому что он преклонял колено

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал судью Кирилла Левникова после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Терюшков заявил, что Левников должен судить в США, потому что он преклонял колено
  • РИА Новости

«Я как депутат Госдумы, буду обращаться к тому, чтобы человек, преклоняющий колено, в принципе не должен быть в российским футболе. Пусть едет в США, Европу и там судит. Единственный человек, который преклонял колено в России — Левников», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Он также добавил, что поспорил бы с красной карточкой, которую арбитр показал главному тренеру «Химок» Сергею Юрану после матча с «Уфой». При этом Терюшков отметил, что его слова о преклонении колена не относятся к сегодняшней игре.

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

Ранее Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.

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