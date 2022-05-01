Соболев обошёл Онопко, Ларссона и Глушакова по голам за «Спартак» в РПЛ
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Футболист забил 24 мяча за «Спартак» в чемпионате России. Таким образом, он обошёл по этому показателю Виктора Онопко (23), Дениса Глушакова (22) и Джордана Ларссона (22).
Московский клуб избежал прямого вылета из РПЛ после победы над самарской командой (2:1). «Спартак» (34 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) — на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» добыл первую волевую победу в РПЛ сезона-2021/22.