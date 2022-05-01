Сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Белоруссии

Сборная России по хоккею переиграла команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошёл в Туле.

Встреча на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Забитыми шайбами в составе сборной России отметились дважды Марат Хайруллин, Никита Тертышный, Фёдор Свечков и голкипер Дмитрий Николаев. За Белоруссию забили Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.

Напомним, что ещё один матч между командами пройдёт 2 мая в Туле. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.