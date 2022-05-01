Джикия: молодые хотят показать себя в играх со «Спартаком», но нужно следить за словами

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что молодые игроки по-особенному настраиваются на матчи против красно-белых.
Джикия: молодые хотят показать себя в играх со «Спартаком», но нужно следить за словами
  • globallookpress.com

«У молодых футболистов бывает: когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь. Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» на своём поле одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу (2:1).

Таким образом, московский клуб избежал прямого вылета из Российской премьер-лиги. «Спартак» (34 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» добыл первую волевую победу в РПЛ сезона-2021/22.

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