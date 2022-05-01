«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Паоло Ваноли.

В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. Форвард красно-белых сравнял счёт на 61-й минуте матча с пенальти. Победную точку поставил на 83-й минуте. У «Крыльев» отличился Юрий Горшков (31-я, пенальти).

«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (38) располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника санкт-петербургского «Зенита».

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