«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Паоло Ваноли.
В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. Форвард красно-белых сравнял счёт на 61-й минуте матча с пенальти. Победную точку поставил на 83-й минуте. У «Крыльев» отличился Юрий Горшков (31-я, пенальти).
«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (38) располагаются на седьмой строчке.
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