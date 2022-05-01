Гендиректор «Спартака» Мележиков: выбираем между двумя летними турнирами
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«Предложение по летним турнирам пришло. Решения пока нет, выбираем между двумя турнирами», — цитирует Мележикова РИА Новости.
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