Гендиректор «Спартака» Мележиков: выбираем между двумя летними турнирами

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что столичный клуб рассматривает несколько предложений по участию в летних турнирах.
Гендиректор «Спартака» Мележиков: выбираем между двумя летними турнирами
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«Предложение по летним турнирам пришло. Решения пока нет, выбираем между двумя турнирами», — цитирует Мележикова РИА Новости.

«Спартак» (31 очко) по итогам 26 туров чемпионата России занимает десятое место в турнирной таблице. 

Красно-белые в матче 27-го тура примут на своём поле 1 мая самарские «Крылья Советов». Игра начнётся в 14:00 мск.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника санкт-петербургского «Зенита».

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