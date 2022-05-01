Семшов считает, что другим российским клубам пока тяжело бороться с «Зенитом»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу команды Сергея Семака в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

«Всё-таки чемпионство за три тура до конца не является такой ярой борьбой. Вся борьба складывалась из того, когда «Зенит» терял очки. Всё-таки нужно признать, что команда уже четвёртый год является явным фаворитом нашего чемпионата, пока другим нашим клубам тяжело с ним бороться», — цитирует Семшова ТАСС.

Он подчеркнул, что по большому счёту конкуренции у петербургской команды в текущем сезоне не было почти никакой. По мнению Семшова, «Зенит» явно сильнее всех в чемпионате и сам решает, когда стать чемпионом.

«Когда гегемония «Зенита» может закончиться? Опять же всё будет зависеть от того, какую политику выберут для себя конкуренты. Если команды будут сосредоточены конкретно на выстраивании состава, чтобы быть в лидерах чемпионата, то всё возможно», — заключил он.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника санкт-петербургского «Зенита».